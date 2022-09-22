Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, İç Anadolu Belediyeler Birliği'nden Önemli İsimleri Ağırladı

Hatay’a gelerek bir dizi temasta bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ı ziyaret etti.

Hatay'a gelerek bir dizi temasta bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ı ziyaret etti.

İlk önce Samandağ Belediyesi'ne gelerek Başkan Eryılmaz'ı makamında ziyaret eden misafirler, daha sonra Başkan Eryılmaz ile birlikte Samandağ Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk defa Samandağ'da kurulan Gastronomi Köyü'nü, Vakıflı Köyü'nü ve Vakıflı Mahallesi'ndeki Vakıflı Meryem Ana Kilisesi ile Hıdırbey Mahallesi'ndeki Musa Ağacı'nı, Hz. Hızır Türbesi'ni ve Atatürk Sahil Parkı'nı gezdiler.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve beraberindeki heyet, ilçeye kazandırılan Atatürk Sahil Parkı'nı ve Gastronomi Köyü'nü çok beğendiklerini dile getirdiler.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı sayın Fethi Yaşar ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı sayın Kazım Kurt, eşleri ile birlikte bizlere nezaket ziyaretinde bulundular. Değerli misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyor, kendilerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.