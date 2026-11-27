Salihli Ticaret Borsası, eğitime destek çalışmaları kapsamında Kula'daki ihtiyaç sahibi 200 ilköğretim öğrencisine mont ve eşofman yardımında bulundu.

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi H. Hüseyin Leblebici, Yunus Bayramiç ve Genel Sekreter Turan Yalçın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı'yı makamında ziyaret ederek öğrenciler için hazırlanan mont ve eşofmanları teslim etti. Ziyarette konuşan Leblebici, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy'un öncülüğünde Salihli, Kula ve Selendi'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik eğitim desteklerinin her yıl sürdürüldüğünü belirterek, "Öğrencilerimizin kış aylarını daha rahat geçirmeleri için mont ve eşofman desteğinde bulunduk. Eğitime verdiğimiz destek imkanlarımız ölçüsünde devam edecek. Daha güçlü yarınlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı ise yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerin öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkı sağladığını ifade etti. Taşçı, öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim aldıkları yardımlar dolayısıyla Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı