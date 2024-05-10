Salihli Kaymakamı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında yeni seçilen ve göreve devam eden mahalle muhtarları ile bir araya gelerek tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda 103 mahalle muhtarı ile bir arayarak gelerek başarı dileklerini ileten Kaymakam Sağlam, mahalle muhtarının taleplerini aldı.

Toplantıda konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Gerek devleti gerekse milleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımıza yeni görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA