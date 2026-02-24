Salihli'ye atanan din görevlileri cübbe giydi

Manisa'nın Salihli ilçesinde görevlerine başlayan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme töreni düzenlendi.

Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayarak Salihli'ye atanan din görevlileri için düzenlenen program, İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tören kapsamında yeni görevlilere cübbe ve sarıkları takdim edildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Ali Çebi, din görevliliğinin kutsal ve sorumluluğu büyük bir görev olduğunu belirterek, "Din görevliliği sadece bir meslek değil, aynı zamanda dini ve devleti temsil etme makamıdır. Toplumun her kesimine rehberlik eden, birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir vazifedir" dedi.

Konuşmanın ardından Müftü Çebi, Salihli'ye yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbelerini giydirerek dua etti. Program, belge takdimi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı