Haberler

Salihli'ye atanan din görevlileri cübbe giydi

Salihli'ye atanan din görevlileri cübbe giydi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Diyanet Akademisi'nden eğitim alan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Ali Çebi, din görevliliğinin önemine vurgu yaparak yeni görevlilere sarık ve cübbelerini giydirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde görevlerine başlayan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme töreni düzenlendi.

Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayarak Salihli'ye atanan din görevlileri için düzenlenen program, İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tören kapsamında yeni görevlilere cübbe ve sarıkları takdim edildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Ali Çebi, din görevliliğinin kutsal ve sorumluluğu büyük bir görev olduğunu belirterek, "Din görevliliği sadece bir meslek değil, aynı zamanda dini ve devleti temsil etme makamıdır. Toplumun her kesimine rehberlik eden, birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir vazifedir" dedi.

Konuşmanın ardından Müftü Çebi, Salihli'ye yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbelerini giydirerek dua etti. Program, belge takdimi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

Eski menajeri ifşa etti! Çocukları o gün tüm malını bir bir listelemiş