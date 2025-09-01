Şalgamlı Mahallesi'nde İkinci Şalvar Gecesi Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesi'nde düzenlenen 'Şalvar Gecesi'nde kadınlar geleneksel şalvarlarını giyerek müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlik, hem kültürel değerlerin yaşatılmasını hem de toplumsal dayanışmayı ön plana çıkardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Şalvar Gecesi" büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şalgamlı Mahallesi meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, her yaştan kadın geleneksel şalvarlarını giyerek müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Rengarenk ve geleneksel desenlerle süslenmiş şalvarlarını giyen kadınlar gecede neşe dolu anlar yaşadı.

Kadın dayanışması ve birlik duygusunun ön plana çıktığı gecede, mahalle halkı etkinlik boyunca birbirleriyle kaynaşma fırsatı da buldu.

Organizasyonu düzenleyen mahalle sakinlerinden Çiğdem Koçlar, böylesine anlamlı bir etkinliğin hem Şalgamlı Mahallesi'nin kültürel değerlerini yaşatmak hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmek açısından büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Gecemize katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Şalgamlı Mahallemizin adını unutturmamak için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
