Salavatlı İlkokulu öğrencilerinden geleneksel oyunlarda başarı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerine katılan Salavatlı İlkokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle takdir topladı.

Sultanhisar ilçesine bağlı Salavatlı Mahallesi'nde bulunan Salavatlı İlkokulu öğrencileri, ilçede gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerinde çeşitli kategorilerde başarı elde etti. Yarışmalarda 2'nci sınıf öğrencileri ilçe ikincisi olurken, 4'üncü sınıf öğrencileri ise ilçe birinciliğini kazandı. Öğrencilerin elde ettiği başarı okul yönetimi, öğretmenler ve veliler tarafından sevinçle karşılandı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerde emek gösteren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. Geleneksel çocuk oyunları etkinliklerinin öğrencilerin hem fiziksel gelişimlerine hem de sosyal becerilerine katkı sunduğu ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı