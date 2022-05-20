Sakatlanan futbolcuya ilk müdahale Başkan Gürün'den - Haberler

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Sakatlanan futbolcuya ilk müdahale Başkan Gürün'den

İhlas Haber Ajansı - Bekir Tosun - Yerel
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Sakatlanan futbolcuya ilk müdahale Başkan Gürün'den Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında yaralanan futbolcuyu ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı.

Sakatlanan futbolcuya ilk müdahale Başkan Gürün'den

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında yaralanan futbolcuyu ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı.

Muğla'nın Datça İlçesinde düzenlenen futbol turnuvasının final maçı Yazıköy ve İskelespor arasında oynandı. Turnuvanın final maçında Yazıköyspor futbolcusu dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Görevli sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sağlık durumunda iyileşme olmayan futbolcu için Muğla Büyükşehir Belediyesi ambulansı sahaya girdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle Datça'da olan ve futbol müsabakasını izlemeye giden Ortopedi Uzmanı Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sakatlanan oyuncuya sahada ilk müdahaleyi yaptı.

Başkan Gürün'ün müdahalesi tribünleri dolduran taraftarlar tarafından beğeni ile karşılanırken taraftarlar 'Doktor Başkan' sloganı ile Başkan Gürün'e teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel

Osman Gürün, Futbol, Muğla, Yerel, Haberler

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