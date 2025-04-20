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Sakarya Valisi, Ezan Sesini Duymayan Yaşlı Vatandaşa Yardım Etti

Sakarya Valisi, Ezan Sesini Duymayan Yaşlı Vatandaşa Yardım Etti
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, evinden ezan sesini duyamayan yaşlı bir vatandaşın talebine duyarsız kalmadı ve gerekli adımları atarak sorunun çözülmesini sağladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, evinden ezan sesini duyamadığını belirten yaşlı vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın, İl Müftülüğü ziyareti esnasında yanına yaşlı bir vatandaş yaklaştı. Dede, Vali Doğan'dan evinden ezan sesini duyamadığını belirterek konu ile ilgili yardım talebinde bulundu. Vali Doğan ise dedenin isteğine kayıtsız kalmayarak yetkililere gerekli talimatları vererek konunun çözülmesini sağladı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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