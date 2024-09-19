Sakarya Valiliğine Rahmi Doğan Atandı
Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğine Rahmi Doğan atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede 16 ilin valisi değişti. 1 yıl boyunca Sakarya'da görev yapan Yaşar Karadeniz ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak merkeze çekildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre Sakarya Valiliğine, Rahmi Doğan atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 16 ilin valisi değişti. Kararnameye göre Sakarya Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan getirildi. 1 yıl Sakarya'da görev yapan Yaşar Karadeniz ise merkeze çekilerek Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. - SAKARYA