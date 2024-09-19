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Sakarya Valiliğine Rahmi Doğan Atandı

Sakarya Valiliğine Rahmi Doğan Atandı
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Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğine Rahmi Doğan atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede 16 ilin valisi değişti. 1 yıl boyunca Sakarya'da görev yapan Yaşar Karadeniz ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak merkeze çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre Sakarya Valiliğine, Rahmi Doğan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 16 ilin valisi değişti. Kararnameye göre Sakarya Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan getirildi. 1 yıl Sakarya'da görev yapan Yaşar Karadeniz ise merkeze çekilerek Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rahmi Doğan sakarya

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti

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