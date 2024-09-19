Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre Sakarya Valiliğine, Rahmi Doğan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 16 ilin valisi değişti. Kararnameye göre Sakarya Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan getirildi. 1 yıl Sakarya'da görev yapan Yaşar Karadeniz ise merkeze çekilerek Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. - SAKARYA