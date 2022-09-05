Sakarya haberleri | Erenler'de Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Eylül Ayı Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Erenler Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Meclis Toplantısı gündem dışı konuşmalar ile başlarken, devamında Başkan Fevzi Kılıç'ın konuşması ve gündem maddelerinin karara bağlanması ile tamamlandı.

Meclis Toplantısında devam eden çalışmaların son durumları hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, "Hacıoğlu Mahallemizde 27, Dilmen Mahallemizde ise 3 cadde ve 27 sokağımızı kapsayan alt ve üstyapı yenileme çalışmaları başlamıştı. Bu çerçevede SASKİ Hacıoğlu ve Dilmen Mahallelerimizde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı ile cadde ve sokaklarımızda estetik bir görünüm olacak" dedi.

Başkan Kılıç, "Şehit İlhan Aras Caddemizde, Nilüfer ve 1139 Nolu sokaklarımızda Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalarımız sürüyor. SASKİ artık son işlemlerini gerçekleştirirken bir taraftan ekipler tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı ve tretuvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şehit İlhan Aras Caddemiz, Nilüfer ve 1139 Nolu sokaklarımız asfalt ile yeni yüzüne kavuşacak. Erenler Merkez Mahallemizde yaz başında sokaklarımızda çalışmalarımızı sürdürmüştük, 3 sokağımız kalmıştı, altyapı çalışmalarının ardından baskı beton ile kalan 3 sokağımızda yenilenmiş oldu. İlçemiz genelinde kısım kısım bozuk olan yollarda da ekiplerimiz yama çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç, "Saha çalışmalarımızın haricinde Belediyemiz ERAKOM Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı Hizmeti çerçevesinde 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' ilkokula başlayacak olan çocuklara yapıldı. Çok sayıda evladımız bu çalışmadan faydalandı. Yapılan testler ile çocuklarımızın okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu tesit edilerek ailelere bilgi verildi" şeklinde konuştu. - SAKARYA