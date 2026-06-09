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Yıldırım Sondaj Gemisi'ndeki yaralıyı Sahil Güvenlik kurtardı

Yıldırım Sondaj Gemisi'ndeki yaralıyı Sahil Güvenlik kurtardı
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Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda görevli Yıldırım sondaj gemisinde yaralanan bir personel, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak açıklarındaki alan Sakarya Gaz Sahası'nda görevli "Yıldırım" sondaj gemisinde meydana gelen olayda yaralanan bir personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla gemiden tahliye edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralı vatandaşın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldığını ve sağlık ekiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Yiğitbaşı, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, "Denizde can güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan tüm Sahil Güvenlik personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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