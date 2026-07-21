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Otomobil camını ayna yaptı, yol kenarında tıraş oldu

Otomobil camını ayna yaptı, yol kenarında tıraş oldu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi yol kenarında duran otomobilinin camını ayna olarak kullanarak tıraş oldu. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun ortasında otomobilinin camına bakarak tıraş olan şahıs, çevredekilerin bakışlarına ve tepkilerine aldırış etmedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki Işık Sitesi önünde meydana geldi. Yol kenarında duran aracının yanındaki bir şahıs, otomobilin camına bakarak tıraş olmaya başladı. Çevredeki insanlara ve akan trafiğe aldırış etmeden sakin tavırlarla tıraş olmaya devam eden şahıs, durumu izleyen vatandaşların tepkisini çekti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntlerde, şahsın yolun kenarında otomobilin camını ayna niyetine kullanması ve tıraş olduğu anlar yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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