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Sakarya'da Sokak Köpeklerinin Kediyi Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Sakarya'da Sokak Köpeklerinin Kediyi Saldırısı Güvenlik Kamerasında
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Karasu ilçesinde sahipsiz sokak köpekleri, bir binanın girişindeki kediyi yakalayıp saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde sahipsiz sokak köpeklerinin, bir binanın girişinde yakaladıkları kediye saldırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 01.20 sıralarında başıboş iki sokak köpeği, bir binanın giriş katında kediyi yakaladı. Köpeklerin, kediye saldırdığı anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kedinin kaçmak için hamle yaptığı ve bu esnada köpeklerin saldırısına maruz kaldığı anlar yer aldı. Bir süre yaşanan boğuşmanın ardından iki köpeğin ağızlarında tuttukları kedi ile birlikte binanın girişinden uzaklaştığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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