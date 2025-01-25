Sakarya'da Sokak Köpeklerinin Kediyi Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde sahipsiz sokak köpeklerinin, bir binanın girişinde yakaladıkları kediye saldırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 01.20 sıralarında başıboş iki sokak köpeği, bir binanın giriş katında kediyi yakaladı. Köpeklerin, kediye saldırdığı anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kedinin kaçmak için hamle yaptığı ve bu esnada köpeklerin saldırısına maruz kaldığı anlar yer aldı. Bir süre yaşanan boğuşmanın ardından iki köpeğin ağızlarında tuttukları kedi ile birlikte binanın girişinden uzaklaştığı anlar yer aldı. - SAKARYA