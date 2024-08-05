Sakarya'da Poyrazlar Gölü Tabiat Parkında trafik güvenliği ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme çalışmaları yapıldı

Sakarya'da hafta sonu vatandaşların yoğun olduğu Poyrazlar Gölü Tabiat Parkında jandarma ekipleri tarafından; trafik güvenliğinin artırılması ile orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik, asayiş ve motor timleri tarafından Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı Piknik alanında trafik güvenliğinin artırılması ile orman yangınları için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; trafik kazalarının daha az orana düşmesi için sürücü ve vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Piknik için mesire alanına gelen vatandaşlara; ormanlık alanda bulunan taş mangallar içinde ateş yakmaları ve ateşin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmamaları, yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir plastik veya cam çöplerin ve izmaritlerin alana atılmaması gerektiği hakkında bilgilendirme ve duyuru da yapıldı. - SAKARYA