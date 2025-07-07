Sakarya'da Kaçak Su Hattı İle Bahçe Sulama Skandalı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir mahallede sık sık yaşanan içme suyu kesintisi muhtarı harekete geçirdi. Muhtar bir vatandaşın bahçesini sulamak için içme suyu hattını delerek metrelerce uzunluktaki hortumla kaçak hat kurduğunu belirlerken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kirazlı Mahallesi'nde son günlerde artan su kesintileri üzerine harekete geçen mahalle muhtarı Tuğrul Çatalbaş, hattın geçtiği güzergahta detaylı inceleme başlattı. Muhtar yaptığı inceleme neticesinde Kestepınarı Mahallesi tarafından gelen eski su hattında kaçak bağlantı tespit etti. İçme suyu hattını delen bir kişinin toprak altına döşediği metrelerce uzunluktaki hortumla bahçesini suladığı ortaya çıktı. Mahallede yaşanan su kesintileri sebebi ile onlarca hanenin susuz kalmasına sebep olan hortum sökülerek toplandı. Olay yerinde kaydedilen görüntüler ise "Bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde hortumun toprak altından nasıl çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan, olayın ardından Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri de bölgeye giderek konu ile alakalı yasal işlem başlattı. İçme suyu şebekelerine izinsiz müdahalenin ciddi bir yasal suç olduğunu hatırlatan yetkililer, benzer vakalara karşı denetimlerin artırılacağını bildirdi. - SAKARYA