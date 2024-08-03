Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da İsrail'i kınayan yürüyüş düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen 'Gazze'nin Sesi, İsmail Haniye'nin Vasiyeti' yürüyüşünde binlerce kişi İsrail'e tepki gösterdi ve dualar etti.

Sakarya'da düzenlenen 'Gazze'nin Sesi, İsmail Haniye'nin Vasiyeti' yürüyüşünde binlerce kişi İsrail'i kınadı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, 'Gazze'nin Sesi, İsmail Haniye'nin Vasiyeti' adlı yürüyüş düzenledi. Adapazarı'nda bulunan Salko Camii önünde toplanan binlerce kişi, kol kola yürüyerek zulme karşı tek ses oldu. Tekbirler eşliğinde devam eden yürüyüş, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde son buldu. Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'e tepki gösteren kalabalık, yürüyüşün sonunda Filistin için dualar etti.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Doç. Dr. Yaşar Kahraman, "Haniye, Kudüs'ü bize miras olarak bıraktı, bunu savunun dedi. Biz bugün burada sözler vermeye geldik, öylesine bir konuşma yapmaya gelmedik. Bir şeyler değişsin diye geldik buraya. Daha yapacak çok işimiz var, öfkeniz diri olsun. Biz daha önce de bu meydanlarda toplandık. Artık bugün bir şeylerin değişme vaktidir. Bir şeyler değişmelidir, onun için buradayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Sakarya İsrail Gazze Yerel Politika Güncel Haberler

ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 Rakibinin cinsiyeti tartışılıyor! Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

Rakibinin cinsiyeti tartışılıyor! Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

 Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title