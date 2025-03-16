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Sakarya'da İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Çalışanları Ramazan İftarında Buluştu

Sakarya'da İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Çalışanları Ramazan İftarında Buluştu
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İhlas Pazarlama Sakarya Temsilciliği, Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla düzenlediği iftar programında yaklaşık 85 çalışanı bir araya getirdi. Bölge Müdürü Mehmet Gündoğdu, toplumsal dayanışma ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Sakarya'da İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları, Ramazan ayı sebebiyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Aile ortamı sıcaklığında düzenlenen iftara katılım yoğun oldu.

İhlas Pazarlama Sakarya Temsilciliği, Ramazan ayının bereketini ve birlikteliğini paylaşmak üzere çalışanlarına iftar programı düzenledi. Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda İhlas Pazarlama Sakarya Bölge Müdürü Mehmet Gündoğdu ev sahipliğinde aile ortamı sıcaklığında gerçekleşen iftara yaklaşık 85 ihlas çalışanı katıldı. Programa katılan herkese teşekkür eden Mehmet Gündoğdu, Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve kardeşliği pekiştirmenin en güzel zamanlardan biri olduğunu vurgulayarak sevgi, muhabbet ve birlik beraberlik içerisinde çalışmanın önemine değindi. İftar vakti öncesinde sohbet eden çalışanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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