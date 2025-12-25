Hastanede tedavi gören çocuklara üniversitelilerden 'moral' desteği

Sakarya Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Hastane Okul Projesi" kapsamında, hastanede tedavi gören çocuklar eğlenceli etkinliklerle moral buldu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Çocuk Onkoloji Bölümü'nde gerçekleştirilen proje, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi boyunca devam etti. Yaklaşık 10 hafta süren çalışmalarda, SAÜ bünyesindeki farklı öğrenci toplulukları tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Gönüllü üniversite öğrencilerinin görev aldığı projede; el becerisi atölyeleri, müzik dinletileri, kukla gösterileri ve hayal atölyeleri gibi pek çok farklı etkinlik düzenlendi. Çocukların hastane ortamından bir nebze olsun uzaklaşmalarını sağlayan bu faaliyetlerle, küçük hastaların motivasyonlarının artırılması hedeflendi. - SAKARYA