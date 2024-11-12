Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Güvenlik Personeline Eğitim Verildi

Sakarya'da Güvenlik Personeline Eğitim Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, SUBÜ özel güvenlik personeline güncel güvenlik uygulamaları hakkında eğitim düzenledi. Eğitimde özel güvenlik hukuku, kitle psikolojisi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, SUBÜ özel güvenlik personeline güncel güvenlik uygulamalarına ilişkin eğitim verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personeline yönelik olarak eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi gayesiyle iki oturumlu eğitim gerçekleştirdi. Eğitim, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından Üniversite'nin Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi Gültekin Yıldız Konferans Salonu'nda verildi. Eğitim ile üniversitelerin şehir genelindeki birimlerinde ve öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkması halinde öğrenci ile ilk teması kuracak olan özel güvenlik görevlilerinin neler yapabileceği anlatıldı.

Bu doğrultuda 'Genel Kolluk-Özel Kolluk Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması)' çerçevesinde; özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim ve öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri ve terörle mücadele konu başlıklarına ilişkin bilgiler verildi. Eğitime üniversitenin tüm birimlerinde görev yapan güvenlik personeli katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.