Sakarya'da Evcil Hayvan Otelinde İlgileri Üzerine Çeken Keçi Yavrusu

Sakarya'da Evcil Hayvan Otelinde İlgileri Üzerine Çeken Keçi Yavrusu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir evcil hayvan oteline getirilen 'Şaşkın' isimli keçi yavrusu, biberonla beslenip kucakta uyuyarak görenlerin ilgi odağı oldu. Otel, minik keçiye özel bir bakım sağlıyor.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir evcil hayvan oteline, getirilen keçi yavrusu görenlerin ilgi odağı oldu. Biberonla beslenen ve adeta bir bebek gibi kucakta uyuyan keçi, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Burcu Başar Akgün isimli kadın, "Şaşkın" adını verdiği keçi yavrusunu bayram tatili sebebiyle kısa süreli bakım için Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde faaliyet gösteren Can Dostum Pet Butik Otel'ine bıraktı. Otelin sıra dışı misafiri olan minik keçi, sevimliliğiyle dikkat çekerken, otel çalışanlarının da ilgi odağı haline geldi. Henüz sütle beslenen Şaşkın isimli keçi, biberonla beslendikten sonra çalışanın kucağında adeta bir bebek gibi uyuyarak renkli görüntüler oluşturdu. Otel yetkilileri, kedi ve köpek için tasarlanmış işletmelerinde ilk kez oğlak aldıklarını belirterek keçi yavrusunun otelde kaldığı süre boyunca özel bakım gördüğü ve sağlık kontrollerinin de düzenli yapıldığını ifade etti. Hayvan severlerin ilgisini çeken bu görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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