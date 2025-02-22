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Sakarya'da Esnaf Karla Mizah Yaratıyor: Kardan Mezar Yapıldı

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Adapazarı'ndaki Tarihi Uzun Çarşı esnafı, kar yağışının ardından eğlenceli bir etkinlik düzenleyerek çarşının ortasına kardan mezar yaptı. Esnaf, bu mizah anlayışını sevenler için gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde esnaf, kar yağışının ardından Tarihi Uzun Çarşı'nın ortasına kardan mezar yaparak başında dua etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Tarihi Uzun Çarşı esnafı, kar yağışının ardından çarşının ortasına kardan mezar yaptı. Yapılan kardan mezar, bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

Kardan mezar yapma fikrinin mizah amaçlı olduğunu belirten esnaf Hüseyin Öztürk, "İki arkadaş bu fikri düşündük. Uzun zamandan beri kar görmüyoruz, esnafımız için bir eğlence olsun istedik. Biz sadece mizah amaçlı yaptık. Sevenlerimiz için yaptık bunu. Her zaman farklı bir şey üretelim. Her zaman kardan adam artık klasikleşti" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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