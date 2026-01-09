Haberler

Pencereden düşerek hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Pencereden düşerek hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir ortaokulda ders sırasında lavabo ihtiyacı nedeniyle dışarı çıkan 8. sınıf öğrencisi, camdan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıkan ve camdan düşerek hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi son yolculuğu uğurlandı.

Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Ilhame Saparova, ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı. Birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ilhame Saparova'nın cenazesi, bugün Karasu ilçesinde bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti