Pencereden düşerek hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıkan ve camdan düşerek hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi son yolculuğu uğurlandı.

Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Ilhame Saparova, ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı. Birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ilhame Saparova'nın cenazesi, bugün Karasu ilçesinde bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA