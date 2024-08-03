Sakarya'da binler Gazze ve İsmail Haniye için yürüdü

SAKARYA - Sakarya'da düzenlenen 'Gazze'nin Sesi, İsmail Haniye'nin Vasiyeti' yürüyüşünde binlerce kişi hep bir ağızdan İsrail'i kınadı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, 'Gazze'nin Sesi İsmail Haniye'nin Vasiyeti' temasıyla yürüyüş düzenledi. Adapazarı'nda bulunan Salko Camii önünde toplanan binlerce kişi kol kola yürüyerek zulme karşı tek ses oldu. Tekbirler eşliğinde devam eden yürüyüş Adapazarı Kültür Merkezi önüne son buldu. Filistin bayrakları ve Türk bayraklarıyla zulmün başrolü olan İsrail'e karşı sloganlar atan kalabalık yürüyüşün sonunda dualar etti.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Doç. Dr. Yaşar Kahraman, "Haniye, Kudüs'ü bize miras olarak bıraktı, bunu savunun dedi. Biz bugün burada sözler vermeye geldik, öylesine bir konuşma yapmaya gelmedik. Bir şeyler değişsin diye geldik buraya. Daha yapacak çok işimiz var öfkeniz diri olsun. Biz daha önce de bu meydanlarda toplandık. Artık bugün bir şeylerin değişme vaktidir. Bir şeyler değişmelidir onun için buradayız" ifadelerine yer verdi.