Haberler

Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi ile Sakarya'daki cezaevlerinde tahliyeler gerçekleşti. Hükümlüler, otobüslerle ikametgahlarına gönderilmeye başlandı.

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 11. Yargı Paketi ile birlikte Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Hükümlüler cezaevi kampüsünden otobüslerle ikametgahlarının bulunduğu ilçelere gönderiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar sebebiyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem suçlarında bu hak uygulanmayacak. Paketin yasalaşması ile birlikte Sakarya Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde cezasını çeken bazı hükümlülerin yakınları cezaevi önüne geldi. Alınan tedbirler çerçevesinde ise hükümlüler, cezaevi kampüsünden otobüslerle ikametgahlarının bulunduğu ilçelere gönderiliyor. Başka ilden nakil olan hükümlüler ise Ferizli ilçe merkezinde belirlenen noktada indiriliyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok