TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 11. Yargı Paketi ile birlikte Sakarya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Hükümlüler cezaevi kampüsünden otobüslerle ikametgahlarının bulunduğu ilçelere gönderiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar sebebiyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem suçlarında bu hak uygulanmayacak. Paketin yasalaşması ile birlikte Sakarya Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde cezasını çeken bazı hükümlülerin yakınları cezaevi önüne geldi. Alınan tedbirler çerçevesinde ise hükümlüler, cezaevi kampüsünden otobüslerle ikametgahlarının bulunduğu ilçelere gönderiliyor. Başka ilden nakil olan hükümlüler ise Ferizli ilçe merkezinde belirlenen noktada indiriliyor. - SAKARYA