Şair Eşref, Geleneksel Kahvaltı Etkinliğinde Anıldı

Kırkağaç Şair Eşref Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ŞEVAK) tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı buluşmasında hiciv ustası Şair Eşref şiirleriyle anıldı.

İzmir'de bir çok öğrenciye burs imkanı sağlayan ŞEVAK tarafından düzenlenen geleneksel sonbahar etkinliğinde, hem Ege Bölgesi'nin farklı illerinde yaşayan Kırkağaçlılar bir araya geldi hem de hiciv ustası Şair Eşref şiirleriyle anıldı. Ege Üniversitesi Lojmanları Konuk Evinde düzenlenen kahvaltıya katılan Kırkağaçlılar birbirleriyle tanışıp fikir alışverişinde bulunma imkanı sağladı.

ŞEVAK Başkanı Cüneyt Naci Yıldırım etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Kırkağaç Şair Eşref Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı'mızın; gelenek haline getirdiği sonbahar kahvaltı etkinliğine ŞEVAK'a gönül veren dostlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Yaklaşık her dönem ortalama 50 üniversite öğrencisine burs veren vakfımıza, kuruluşumuzdan bu yana her daim maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen ve yine her daim yanımızda olan tüm hayırseverlere yine maddi ve manevi katkılarından dolayı yüzlerce isimsiz kahramanımız olan vakıf üyelerimize ve bağışçılarımıza, etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üniversitede okuyan bursiyer gençlerimizin sayısını arttırmak, daha fazla burs verebilmek ve eğitim hayatları boyunca gençlerimizin yanında ve destek olabilmek adına; Gerek Vakfımıza resmi şekilde üye olarak, gerekse maddi ve manevi olarak vakfımıza destek vermek amacıyla ŞEVAK'ın eğitim ordusuna katılmak isteyen gönül dostlarımızı yanımızda görmek istiyor, kendilerine şimdiden şükranlarımızı sunuyor, esenlikler diliyoruz" dedi.

Etkinlikte tanınmış hiciv ustası Şair Eşref'in şiirleri de seslendirilirken, derneğin çalışmaları hakkında fikir alış verişlerinde bulunuldu. - İZMİR