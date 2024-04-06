Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Saimbeyli'de kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler kabirleri başında anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl araçlarının üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler, ölüm yıldönümünde kabirleri başında anıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 6 Nisan 2023 tarihinde görev yaptıkları okuldan Feke ilçesine dönerken heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde vefat eden öğretmenler Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbirin, Rahime Topak ve Pınar Kılıç bugün vefatlarının yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. Öğretmen Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç ve annesiyle birlikte kabir başındaydı.

Eşinin öğrencilere olan sevgisini ve hatırasını yaşatmak için akıl ve zeka oyunları sınıfı kurduklarını kaydeden Muhammed Ali Kılıç, "Sevdiklerimizi özlüyoruz. Bugün bizim için zor bir gün, acımız dün gibi. Bizi ayakta tutan onun öğrencileri. Onun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için kendimizi adadık. Bir kez daha başımız sağ olsun" dedi.

Gelinini çok özlediğini kaydeden Hacer Kılıç ise, "Kızımı dualarla anıyorum. Bizim için acının tarifi yok. Çok özlüyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun kızımın. Acımız büyük" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Saimbeyli Adana Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title