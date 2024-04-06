Saimbeyli'de kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler kabirleri başında anıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl araçlarının üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenler, ölüm yıldönümünde kabirleri başında anıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 6 Nisan 2023 tarihinde görev yaptıkları okuldan Feke ilçesine dönerken heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde vefat eden öğretmenler Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbirin, Rahime Topak ve Pınar Kılıç bugün vefatlarının yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. Öğretmen Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç ve annesiyle birlikte kabir başındaydı.

Eşinin öğrencilere olan sevgisini ve hatırasını yaşatmak için akıl ve zeka oyunları sınıfı kurduklarını kaydeden Muhammed Ali Kılıç, "Sevdiklerimizi özlüyoruz. Bugün bizim için zor bir gün, acımız dün gibi. Bizi ayakta tutan onun öğrencileri. Onun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için kendimizi adadık. Bir kez daha başımız sağ olsun" dedi.

Gelinini çok özlediğini kaydeden Hacer Kılıç ise, "Kızımı dualarla anıyorum. Bizim için acının tarifi yok. Çok özlüyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun kızımın. Acımız büyük" diye konuştu. - ADANA