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Şahit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Şahit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası verildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, gazilere ve şehit ailelerine takdim edilmek üzere Düzce Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, düzenlenen törenle şehitleri ailelerine ve gaziye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, gazilere ve şehit ailelerine takdim edilmek üzere Düzce Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, düzenlenen törenle şehitleri ailelerine ve gaziye teslim edildi.

Akçakoca Gazi Konferans salonunda düzenlenen törende, Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal ve Şehit Köy Korucusu Nurettin Dursun'un ailelerine, Gazi Polis Memuru Kenan Şengül ve Gazi Uzman Çavuş Onur Kurt'a Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından tevcih edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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