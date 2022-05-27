Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı - Haberler

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Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı

Eskişehir'de Hamamyolu esnafını farelerden kurtaran kedilere ayakkabı boyacısı Nevzat Avcı sahip çıkıyor.

Eskişehir'de Hamamyolu esnafını farelerden kurtaran kedilere ayakkabı boyacısı Nevzat Avcı sahip çıkıyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Nevzat Avcı, sahipsiz kedilere bakıyor. Vatandaşların da kendisine mama desteği sağladığını belirten Avcı, kedilerden önce çevredeki hamamlar sebebiyle artan farelerle sorun yaşadıklarını söyledi.

Kedilerin Hamamyolu sokağına gelmesiyle farelerle yaşadıkları sıkıntıların ortadan kalktığını söyleyen Avcı, "Duyarlı vatandaşlarımız çok destek oluyor. Mamaların büyük bir kısmını hayvansever bir doktor getiriyor. Yetmediği yerde cebimizden veriyoruz. Bu şekilde büyüyüp gidiyorlar. Çarşıda kedilerden önce her yer fare doluydu. Yol boyunca hamamlar olduğu için alttan sıcak su giderleri var, bu yüzden buralar farelerin yaşamasına müsait alanlar. Özellikle eski malzemeler kullanıldığı için fareler yuva yapardı. Kediler de geldiği zaman fareleri kovup bizi bu dertten kurtarmış oldular" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevzat Avcı , Eskişehir, Yerel, Haberler

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