Şahinbey'de Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3 madde ise Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek gündeme alınıp bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 04 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.