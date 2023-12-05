Şahinbey Belediyesi 'Sonsuzluk Kervanı' programıyla duygu dolu bir gece yaşattı

Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği 'Sonsuzluk Kervanı' programı ile televizyon programcıları Serdar Tuncer ve Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle, Bayram Büyükoruç ilahileriyle vatandaşlara duygu dolu bir gece yaşattı.

Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği 'Sonsuzluk Kervanı' programı ile televizyon programcıları Serdar Tuncer ve Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle, Bayram Büyükoruç ilahileriyle vatandaşlara duygu dolu bir gece yaşattı.

Şahinbey Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşları programlar ve konuklarla buluşturmaya devam ediyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde yapılan 'Sonsuzluk Kervanı' etkinliği ile vatandaşlara şiir, sohbet ve duygu dolu bir program gerçekleştirildi.

Şiir, sohbet ve ezgi dolu programın sunuculuğunu Umut Zeybek üstlenirken; televizyon programcıları Serdar Tuncer ile Dursun Ali Erzincan şiirleri ve sohbetleri, Bayram Büyükoruç da ezgi konseriyle vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Özellikle Filistin'de gerçekleşen zulüm üzerine gerçekleşen sohbette Mescidi Aksa ve Kudüs şiirleri ile ilahileri icra edilerek orada zulme uğrayıp Şehit olan Müslümanlar için dua edildi.

Programın ardından vatandaşlar gerçekleşen etkinlik için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederken çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini ifade ettiler. - GAZİANTEP