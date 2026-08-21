Haberler

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Borucu’dan Kaymakam Acar’a ziyaret

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Borucu’dan Kaymakam Acar’a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevine atanan Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar’ı ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevine atanan Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Gökçeada ilçesi ve çevresinde yürütülen sahil güvenlik faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Barış Borucu'ya teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da tren raylarına atlayan doktor yaşamını yitirdi

Ankara'da bir doktor tren raylarına atlayarak intihar etti
Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

1 galibiyet 1 mağlubiyet aldık! İşte UEFA ülke puanında son durum

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış

Eski sözleri başına dert oldu! Şarkıcıdan olay çıkış
Bakan Gürlek duyurdu: Tribünler ile turistik mekanları mesken tutan çetelere dev operasyon

İki meşhur taraftar grubuna operasyon: Gözaltılar var
Ortağını ve oğlunu öldürdü, eşini yaraladı! Adliyede söyledikleri inanılmaz

Baba-oğlu öldürdü, kamerayı görünce yaptığı şova bakın
Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...

Amedspor Fenerbahçe'ye savaş açtı: Kimse...
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler