Sahada rekabet eden futbolcular cuma namazında aynı safta buluştu

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Süper Lig ekipleri Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'un futbolcuları, teknik heyetleri ve idari kadroları, cuma namazında Bıçkıyanı köyü camisinde bir araya geldi.

Düzce'nin önemli kamp merkezlerinden biri olan Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Esenler Erokspor kafileleri, cuma namazında aynı safta buluştu. Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyü camisinde kılınan cuma namazına futbolcuların yanı sıra teknik ekipler, kulüp yöneticileri ve idari personeller de katıldı.

Sporcular ibadetlerini birlikte yerine getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı