SATKOF İstanbul İl Temsilciliği törenle açıldı

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) İstanbul İl Temsilciliği, Genel Başkan Prof. Dr. Aysun Bay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen törenle resmi olarak açıldı.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu İstanbul İl Temsilciliğinin açılışı, SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay liderliğinde gerçekleştirildi. Program, sağlık turizmi alanında Türkiye'nin küresel vizyonunu güçlendirecek stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Aysun Bay, İstanbul'un uluslararası sağlık yatırımları, ileri sağlık teknolojileri ve sağlık diplomasisi açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Bay, "İstanbul; coğrafi konumu, sağlık altyapısı ve uluslararası bağlantı kapasitesiyle küresel sağlık turizminin merkezlerinden biri olmaya adaydır. SATKOF olarak bu süreci güçlü bir kurumsal vizyon ve sürdürülebilir projelerle yöneteceğiz" dedi.

Genel Başkan Prof. Dr. Aysun Bay'ın liderliğinde yürütülen yapılanma süreci kapsamında Hakan Dolapçıoğlu'nun SATKOF İstanbul İl Temsilcisi olarak görevlendirildiği bildirildi. İstanbul İl Temsilciliğinin; yatırım koordinasyonu, kamu-özel sektör iş birlikleri ve uluslararası hasta-yatırımcı ağlarının geliştirilmesi çalışmalarını yürüteceği belirtildi.

Açılışın, Prof. Dr. Aysun Bay'ın sağlık turizminde uluslararasılaşma ve kurumsallaşma vizyonunun İstanbul ayağı olarak önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığı ifade edildi. - İSTANBUL