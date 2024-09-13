Sağlık-Sen Genel Başkanı: Sağlık çalışanlarına esnek çalışma sistemi ve ilave izinler verilmeli

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık profesyonellerinin esnek çalışabilecekleri sistem kurgulanmalı, mevcut izinlerine ilave izinler verilmelidir" dedi.

Sağlık çalışanlarının izinleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık hizmetlerinin önemine ve kesintisiz bir hizmet olduğuna vurgu yaptı. Doğan açıklamasında, "Sağlık hizmetleri 24 saat kesintisiz olarak verilen, oldukça kompleks faaliyetler gerektiren ve profesyonel olarak yapılan işlerdir. Bu süreçte hekimler, hemşireler, ebeler fiziksel ve duygusal olarak yorulmakta, yıpranmaktadırlar. Bugün sahayı incelediğimizde fazla mesai yapmadan çalışan sayısı çok azdır. İş yükü, uzun çalışma saatleri, ergonomik olmayan çalışma şartları ve iş yerinde karşılaştıkları güçlükler sorunları katlamakta, iş motivasyonunu tüketmekte ve verimlilik kaybına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Esnek çalışma sistemi kurgulanmalı"

Sağlık profesyonellerini motive edecek, iş tatminini yükseltecek, onları sosyal, ruhsal ve fiziki açıdan destekleyecek adımlar atılması gerektiğini dile getiren Doğan, "Sağlık profesyonellerinin esnek çalışabilecekleri sistem kurgulanmalı, mevcut izinlerine ilave izinler verilmelidir" dedi. - ANKARA