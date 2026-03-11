Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan YÖK'e ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreteri Batıkan Aksoy'u ziyaret etti.

Ziyarette üniversitelerde görev yapan sağlık profesyonellerinin talepleri ele alındı. Görüşmede Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, üniversitelerin mali sorunlar nedeniyle teşvik ek ödeme yapamadığına dikkat çekti. Doğan, teşvik ek ödemelerin yapılabilmesi için üniversitelerin mali açıdan desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti. Doğan ayrıca, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık profesyonellerinin personel yetersizliğine rağmen nitelikli hizmet sunmaya çalıştığını ifade ederek, yeni personel istihdamının önemine vurgu yaptı. Doğan, bu yıl için karşılıklı yer değişikliği başvurularının yeniden alınmasını da önerdi.

Üniversite hastaneleri için de önlük ve forma talebi

Sağlık-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme kazanımı kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan sağlık profesyonellerinin önlük ve formalarının yılda iki kere bakanlık tarafından karşılanacağını dile getiren Doğan, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık profesyonellerinin de bu kazanımdan yararlanabilmesi için YÖK'ün gerekli çalışmaları yapmasını talep etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı