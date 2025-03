Sağlık-Sen'den Maaş İkramiyesi Çağrısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık profesyonellerine bir maaş ikramiye ödenmeli, onların hak ettikleri değeri görmeleri sağlanmalıdır" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık profesyonellerinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Doğan, "Hekim, hemşire, ebe, paramedik ve nice sağlık profesyoneli. Her biri birbirinden kıymetli, her biri vazgeçilmez. Yaşam destek ünitelerinin sessizliği bozduğu yoğun bakımlardan her anın, her dakikanın koşturmaca ile geçtiği acil servislere, ameliyathanenin tecrübeli ellerinden yeni umutların filizlendiği doğum salonlarına, koruyucu hizmetlerden acil sağlık hizmetlerine her birimde, her ünvanda görev yapan sağlık profesyonelimiz kıymetlidir, vazgeçilmezdir. Sağlık profesyonellerimizin emeği karşılıksız kalmamalıdır. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık profesyonellerine bir maaş ikramiye ödenmeli, onların hak ettikleri değeri görmeleri sağlanmalıdır. Sağlık-Sen olarak bu çağrımızı yineleyecek, önümüzdeki toplu sözleşme masasında da bu talebimizde ısrarcı olacağız" dedi. - ANKARA