Sağlık çalışanları Filistin'deki drama tepki gösterdi

Sağlık çalışanlarının Filistin'de yaşanan drama yönelik sessiz yürüyüş tepkileri devam ediyor.

7 aydır devam eden soykırım ve zulme tepki gösteren sağlık çalışanlarının bu haftaki programında çocuklar ellerindeki pankart ve sloganlarıyla Filistinli kardeşlerine destek verdi.

Kent meydanında yapılan sessiz yürüyüş programında konuşan Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeli Hayati Yaşar İlbaş, "Gittikçe zalimliği ve zulmü artan İşgalci İsrail'e diyoruz ki 'Sonun yaklaştı, geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın, bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ileride utancından kaçacak delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacak'. 2 milyon mazlumun göğü inleten çığlıklarına sessiz kalan sağırlarla hesaplaşacağız. Masumlar öldürülünce susan dilsizlerle hesaplaşacağız. 35 bin kişinin katledilmesini görmeyen, kör taklidi yapanlarla hesaplaşacağız" dedi. - ERZURUM