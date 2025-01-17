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Sağlık Çalışanı Hacer Ceyhan, Şırnak'ta Uğurlandı

Sağlık Çalışanı Hacer Ceyhan, Şırnak'ta Uğurlandı
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Şırnak'ta 5 yıldır görev yapan Tıbbi Sekreter Hacer Ceyhan, tayini çıktığı için mesai arkadaşları ile vedalaştı ve Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığında plaketle uğurlandı.

Şırnak'ta 5 yıldır görev yapan ve başka bir şehre tayini çıkan sağlık çalışanı Hacer Ceyhan, plaketle uğurlandı.

Tıbbi Sekreter Hacer Ceyhan, görev yaptığı Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde mesai arkadaşları ile vedalaştıktan sonra üyesi olduğu Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Sabgatullah Anmal ile bir araya geldi. Anmal, Ceyhan'a teşekkür plaketi takdim etti. Ceyhan'a yeni görev yeri Kahramanmaraş'ta başarılar dileyen Anmal, böyle özverili bir şekilde çalışan bir sağlık çalışanı ile çalışmanın kendileri için hem büyük mutluluk hem de gurur olduğunu söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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