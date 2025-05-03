Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir".

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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