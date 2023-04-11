Sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden olduERZİNCAN Erzincan'da etkili olan yağışlar Çağlayan Beldesinde sel su baskınlarına neden oldu.

Sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu

ERZİNCAN Erzincan'da etkili olan yağışlar Çağlayan Beldesinde sel su baskınlarına neden oldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da sağanak etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte Çağlayan Beldesinde derelerden akan sel suları tarım arazilerine taştı, mezarlık zarar gördü. Belediye çalışanları ve belde sakinleri taşkınların olduğu alanlara set kurarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı. Ekili tarım arazilerinin ve bazı evlerin, bahçelerin sel su baskınından zarar gördüğü beldede çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, Erzincan'da bugün hava durumu aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.