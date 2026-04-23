Safranbolu TSO, YÖREX Fuarı'nda yöresel ürünlerini tanıttı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na Batı Karadeniz Kalkınma Birliği ile birlikte katılarak bölgenin yöresel ürünlerini tanıttı.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların yer aldığı fuarda Safranbolu standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarda, Safranbolu'nun coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere yöresel lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Erol Altuntepe, yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların yerel üreticilerin tanıtımı ve ürünlerin ulusal pazarda bilinirliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın hem ticari bağlantılar kurmak hem de kültürel değerleri geniş kitlelere ulaştırmak adına önemli bir platform olduğunu ifade eden Altuntepe, Safranbolu'nun değerlerini tanıtmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Fuar süresince Safranbolu standını ziyaret eden katılımcılara ürünler hakkında bilgi verilirken, bölgenin turizm potansiyeli de tanıtıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı