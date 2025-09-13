Safranbolu'da Ziyaretçi Yoğunluğu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Turlar aracılığıyla ilçeye gelen ziyaretçiler, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami ve çarşıları gezerek tarihi dokuyu yakından görme fırsatı buluyor.

Tarihi yapılarda bol bol fotoğraf çeken turistler, Safranbolu'nun yöresel lezzetlerini tatmayı da ihmal etmiyor.

Safranbolu, yılın her döneminde yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Orman yangınları için Ordu'nun Mesudiye ilçesinden Karabük'e gelen ve buldukları ilk fırsatta Safranbolu'yu gezen Okan Sarıgül, "Fırsatımız oldu, Safranbolu'yu gezelim dedik. Eski yapısı ve evleriyle gayet güzel ve şirin bir ilçe. İlk defa geliyoruz" diye konuştu. - KARABÜK