Safranbolu'da Bulunan Cüzdan Sahibine Ulaşmaya Çalışıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Hasan Günaydın (68) isimli vatandaş, kaldırımda bulduğu ve içinde bir miktar para olan cüzdanı sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Safranbolu'da yaşayan Hasan Günaydın isimli yaşlı adam 3 gün önce randevusu olan annesini Safranbolu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aracını park edip hastaneye doğru yönelen Günaydın, kaldırımda bir cüzdanın olduğunu fark etti. İçerisinde bir miktar para olduğunu gören Günaydın, sahibine ulaştırmak istediği cüzdanı koruma altına aldı.

İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine konuşan Hasan Günaydın, kaldırımda bulduğu cüzdanın sahibine 3 gündür ulaşamadığını belirterek, düşüren kişinin kendisine ulaşması için polis merkezine, hastaneye ve çevresindeki eczanelere iletişim numarası bıraktığını söyledi.

Şu ana kadar kendisine dönüş olmadığını aktaran Günaydın, "Sahibini bulursam sevineceğim. Benim tahminim cüzdan yaşlı birine ait olabilir" dedi.

9 yıl önce de İstanbul'da bir çanta dolusu altın bulduğunu anlatan Günaydın, çıktığı bir televizyon programında 6 ayın sonunda çantanın sahibini bulduğunu ve kendisine teslim ettiğini aktardı. - KARABÜK