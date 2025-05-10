Sadık Köpek, Uykudaki Adamı Korudu

Samsun'da, bankta uyuyan bir adamın başından ayrılmayan köpek, görenlere duygusal anlar yaşattı.

İlkadım ilçesindeki Anıt Park'ta yaşanan olayda, bir bankta uyuyakalan adamın yanına uzanan sokak köpeği, adeta nöbet tuttu. Parktan geçen vatandaşların dikkatini çeken köpek, uyuyan adamı korurcasına kimseyi yaklaştırmadı. Sakin anlarda ise adamın hemen yanında uyuyarak beklemeye devam etti. Nemli zemine rağmen adamın başucunda bekleyen sadık dost, adamın uyanıp parktan ayrılmasıyla birlikte sessizce oradan uzaklaştı.

Köpeğin bu örnek davranışı, "sadakat" kelimesinin gerçek karşılığı olarak yorumlandı. - SAMSUN