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Sadık Köpek, Uykudaki Adamı Korudu

Sadık Köpek, Uykudaki Adamı Korudu
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Samsun'un Anıt Park'ında, bir bankta uyuyan adamın başında bekleyen sokak köpeği, koruma içgüdüsüyle görenlere duygusal anlar yaşattı. Adam uyanana kadar sadık dostu yanında kalmayı sürdürdü.

Samsun'da, bankta uyuyan bir adamın başından ayrılmayan köpek, görenlere duygusal anlar yaşattı.

İlkadım ilçesindeki Anıt Park'ta yaşanan olayda, bir bankta uyuyakalan adamın yanına uzanan sokak köpeği, adeta nöbet tuttu. Parktan geçen vatandaşların dikkatini çeken köpek, uyuyan adamı korurcasına kimseyi yaklaştırmadı. Sakin anlarda ise adamın hemen yanında uyuyarak beklemeye devam etti. Nemli zemine rağmen adamın başucunda bekleyen sadık dost, adamın uyanıp parktan ayrılmasıyla birlikte sessizce oradan uzaklaştı.

Köpeğin bu örnek davranışı, "sadakat" kelimesinin gerçek karşılığı olarak yorumlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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