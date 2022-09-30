Sadece kahve içmek isteyenlerin değil, ders çalışmak isteyenlerin de uğrak yeri oldu

Merkezi Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve kısa sürede Ege'nin değişik il ve ilçelerinde şubeleşmeye giden Coffee 333 sadece kahve içmek isteyenlerin değil ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin de mekanı haline geldi.

Merkezi Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve kısa sürede Ege'nin değişik il ve ilçelerinde şubeleşmeye giden Coffee 333 sadece kahve içmek isteyenlerin değil ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin de mekanı haline geldi.

Nazilli merkezli, Kuşadası, Soğucak, İzmir Bostanlı ve Buca'da hizmet veren Coffee 333 nitelikli çekirdeklerden yapılan kahvenin yanı sıra özel reçetelerle hazırlanan pasta ve çikolatalarla hizmet veriyor. Sektöründe fark oluşturma hedefiyle yola çıkan Coffee 333, sadece kahve içmek isteyenlerin değil ders çalışmak isteyenlerin ve kitap okumak isteyenlerin de mekanı haline geldi.

Mağazalarının açılışından kısa bir süre geçmesine rağmen gelenlerin müdavimleri olduğunu belirten mağaza müdürü Gökhan Gök, "Coffee 333 özel reçetelerle hazırlanan harika tatlıları, en az kahveler kadar müdavimlerinden ilgi görüyor. Özenle kavurduğumuz taze çekim kahve çekirdekleri yoğun ilgi görüyor. Caffee 333 taze kahve ve çikolata kokuları eşliğinde ders çalışılabilecek özel alanlar, açık kapalı bölümlerde kahve keyfi yapmak isteyenlerin ve kahvesini yudumlarken çalışmak isteyenlerin de uğrak yeri haline geldi. 'Her anı lezzetli' sloganı ile çıktığımız yolda gördüğümüz ilgi ile her geçen gün büyüyoruz" dedi. - AYDIN