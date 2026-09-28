12 yaşında biçerdövere düştü, saçlarını ve kulaklarını kaybetti! Asiye Koçuk 34 yıldır kanser hastalarına ücretsiz peruk yapıyor

Küçük yaşta geçirdiği feci iş kazasında saçlarını ve kulaklarını kaybeden 51 yaşındaki Asiye Koçuk, yaşadığı büyük acının ardından kendisini peruk yapımına adadı. 34 yıldır mesleğini sürdüren Koçuk, özellikle kanser tedavisi gören ve maddi imkanı olmayan kadınlara ücretsiz peruk göndererek onların yeniden özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor.

Asiye Koçuk'un hayatı, henüz 12 yaşındayken geçirdiği talihsiz kazayla değişti. Çok sevdiği bir çift altın küpeyi alabilmek için köylerde gündelik işçi olarak tarlalarda çalışan Koçuk, çalıştığı sırada biçerdöver makinesinin içine düştü.

Ağır yaralanan Koçuk, yaklaşık üç buçuk yıl hastanede tedavi gördü. Ölümden dönen kız çocuğu, uzun süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı ancak kaza nedeniyle kulaklarını ve saçlarının tamamını kaybetti.

AYNAYA BAKTIĞINDA DÜNYASI YIKILDI

Hastanede tedavi gördüğü dönemde bir gün gizlice aynaya bakan Koçuk, saçlarının ve kulaklarının olmadığını gördü. O an büyük bir yıkım yaşadığını anlatan Koçuk, uzun yıllar psikolojik olarak zor günler geçirdi.

18 yaşına geldiğinde kendisine bir peruk alabilmek için para biriktirmeye başlayan Koçuk'un hayatı, perukçuda işe başlamasıyla yeniden şekillendi. Peruk almak için gittiği iş yerinde çırak olarak çalışmaya başlayan Koçuk, o günlerde bu işin ileride hayatının mesleği olacağını bilmiyordu.

İLKOKULU BİTİREMEDİ, YURT DIŞINDA ÖDÜL ALDI

Ailevi sorumlulukları nedeniyle ilkokulu tamamlayamadığını belirten Koçuk, buna rağmen yıllar içerisinde peruk tasarımında kendisini geliştirerek uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı.

Koçuk, meslek hayatında 34 yılı geride bıraktığını belirterek, peruk yapımındaki deneyimini şöyle anlattı:

"Bir dakikada 15 peruk takıp çıkarabiliyorum. Peruk yarışmalarında yurt dışından ödüllerim var. Fransa ve Ukrayna'da tasarım ödülleri aldım."

KANSER HASTASI KADINLARA ÜCRETSİZ PERUK

Kendisinin de saçsız kalmanın ve insanların bakışlarıyla karşılaşmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Koçuk, özellikle kanser tedavisi gören kadınlara destek olduğunu ifade etti.

Yıllardır Türkiye'nin farklı bölgelerine, özellikle Doğu Anadolu'ya saç kaybı yaşayan kadınlar ve genç kızlar için peruk gönderdiğini belirten Koçuk, maddi durumu yetersiz olan hastalara da ücretsiz destek verdiğini söyledi. Koçuk, "Bir bayanda saç olmamasının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Maddi durumu olmayan, kanser tedavisi gören kadınlara her zaman destek oldum. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Para karşılığında saç satmaktan çok, hediye verdiğim insanların mutluluğunu görmek bana güç veriyor" dedi.

DALGA GEÇTİLER, DAHA ÇOK ÇALIŞTI

Geçmişte saçlarının ve kulaklarının olmaması nedeniyle insanların kendisiyle dalga geçtiğini ve dışlandığını anlatan Koçuk, yaşadığı olumsuzlukların kendisini mesleğinde daha başarılı olmaya yönelttiğini söyledi.

"Benimle dalga geçtiler, beni dışladılar. Ama hırslı biriyim. Duyduğum hakaretler bana daha çok güç verdi. Daha iyisini yapmak için çalıştım ve en iyi peruğu yapmaya uğraştım" diyen Koçuk, sonunda uluslararası yarışmalarda ödüller kazandığını ifade etti.

Peruk yaparken gerçek saç kullandığını belirten Koçuk, bağışlayacağı her peruğu büyük bir titizlikle hazırladığını söyledi. Koçuk, "Her bağış yaptığım peruğu büyük bir özenle hazırlarım. Saçı okşar gibi perukları hazırlıyorum. Çünkü biliyorum ki o peruk bir kadını çok mutlu edecek, ona yeniden özgüven verecek. Onun mutluluğu beni tarifsiz şekilde mutlu ediyor" diye konuştu.

Yaşadığı tüm acıların geride kaldığını belirten Asiye Koçuk, bugün insanların yüzünde mutluluk oluşturmanın kendisi için en büyük kazanç olduğunu söyledi. Koçuk'un hayatını özetleyen sözleri ise yaşadığı dönüşümü anlatır nitelikte:

"Allah benden gümüşümü aldı, bana sonsuz bir pırlanta hediye etti."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı