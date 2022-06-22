Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs ücretlerinin tarifesi ve yeni hat oluşumu UKOME'de görüşüldü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tariflerinin belirlenmesi teklifi oy birliğiyle alt komisyona gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tariflerinin belirlenmesi teklifi oy birliğiyle alt komisyona gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) haziran ayı toplantısı, Yenikapı Etkinlik Alanı Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda İBB İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından işletilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs hatlarındaki ücret tarifelerinin belirlenmesi ve yeni hat konulması teklifi oy birliğiyle alt komisyona gönderildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Sabiha Gökçen İstanbul Yerel Haberler

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