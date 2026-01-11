Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar tedbirleri

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik karla mücadele ekibi hazır bekletiliyor. Havalimanı Meydan Otoritesi, uçuş güvenliğini sağlamak için kar ve buzdan arındırma çalışmaları yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yarın İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş güvenliğinin aksamaması adına Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 72 özel donanımlı aracı ve 125 kişilik karla mücadele ekibini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hazır bekletiyor. HEAŞ, kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanlarını kar ve buzdan arındırarak uçuş emniyetini sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

