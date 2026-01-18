Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışması

Güncelleme:
HEAŞ'a bağlı 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı sonrası 2 pist, 8 apron ve diğer alanlarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele faaliyetleri sürüyor. HEAŞ'a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve 125 kişilik ekip, 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanlarını temizleyerek uçuş güvenliğini sağlıyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, akşam saatlerinde İstanbul'da yaşanan kar yağışının ardından kar ve buzla mücadele faaliyetlerine devam ediyor. 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilen kar ve buzla mücadele çalışmaları, HEAŞ'a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve uzman 125 kişilik deneyimli ekip tarafından ara verilmeden sürdürülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
