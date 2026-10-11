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Sabah namazı için Ulucami'ye gelen vatandaşlar Bursa'da trafiği tek şeride indirdi

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Sabah namazı için Ulucami'ye gelen vatandaşlar Bursa'da trafiği tek şeride indirdi
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Bursa'da sabah namazını Ulucami'de kılmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Atatürk Caddesi'nde trafiği olumsuz etkiledi. 3 şeritli cadde, vatandaşların yola taşmasıyla tek şeride düşerken o anlar çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi.

Bursa'da sabah namazını Ulucami'de kılmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Atatürk Caddesi'nde trafiği olumsuz etkiledi. 3 şeritli cadde, vatandaşların yola taşmasıyla tek şeride düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın simge yapılarından tarihi Ulucami'de sabah namazı için bir araya gelen vatandaşlar, çevrede yoğunluk oluşturdu. Namaz öncesi ve sonrasında yaşanan hareketlilik sırasında 3 şeritli Atatürk Caddesi'nde araçların geçiş alanı daraldı. Vatandaşların cadde üzerinde yoğunlaşmasıyla trafik tek şeritten sağlandı. Yaşanan yoğunluk ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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